Ein Mann hat in Bad Lauchstädt im Saalekreis offenbar seine 59-jährige Ex-Partnerin und dann sich selbst getötet. Darauf deuten laut Polizei die ersten Ermittlungen hin. Die Beamten waren nach eigenen Angaben am Mittwochabend über einen Streit in einem Mehrfamilienhaus informiert worden. Als sie ankamen, habe der 61-Jährige mit einer Handfeuerwaffe aus dem Fenster der Wohnung in ihre Richtung geschossen.