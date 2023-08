Auch wenn es keine Konkurrenz gab, gegen die Weise sich durchsetzen musste, hatte er als amtierender Bürgermeister Wahlkampf gemacht. "Ich möchte zeigen, was ich in den letzten sechseinhalb Jahren hier für die Stadt, in der Stadt gemacht habe, möchte aber natürlich auch zeigen, was wir in den nächsten sieben Jahren vor haben", sagte Weise. Seine Wahlplakate waren demnach schon vor dem Bewerbungsschluss für den Posten vorbereitet worden. Zudem habe er darauf hinweisen wollen, dass die Bürgermeisterwahl stattfindet.