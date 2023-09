Allein bei den Personalkosten will die Stadt rund sechs Millionen Euro einsparen. Das bedeutet auch, dass frei werdende Stellen möglicherweise nicht wieder besetzt werden. Zudem sollen in der Verwaltung Dienstreisen für Aus- und Fortbildungen gekürzt werden.

Auch auf die Bürger der Stadt könnten höhere Kosten zukommen. So ist geplant, die Parkgebühren in der Stadt zu erhöhen, eine Bettensteuer für Hotels und Pensionen einzuführen und die Geschwisterermäßigung in den Kindergärten zu kürzen. Dadurch sollen nach Angaben der Oberbürgermeisterin rund 15 Millionen Euro eingespart werden.