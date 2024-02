Sachsen-Anhalts Bildungsministerium will mit seinem Mentorenprogramm und einem sogenannten Matching-Tool erfahrene Lehrkräfte und Seiteneinsteiger besser zueinander zu bringen. Das sagte Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Donnerstag bei einem Austausch mit erfahrenen und angehenden Lehrkräften an der Gemeinschafts- und Abendsekundarschule August Hermann Francke in Halle.