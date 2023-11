Nahtloser Übergang vom Rathaus zur Schule

"Es war schon aufregend. Ich habe mich gefreut, unterrichten zu können und es hat auch gleich Spaß gemacht", sagt Röthel. Das Umfeld sei aber ganz anders als zu seiner Zeit als Bürgermeister: "Früher hatte ich Kontakt zu Erwachsenen, wollte die Leute überzeugen. Jetzt ist die Generation jünger, da muss man ganz anders rangehen. Kinder bekommen sofort mit: Hat der Lehrer Ahnung, ist er gut vorbereitet, ist er fair – und da fällt das Urteil ziemlich direkt aus."

Bildrechte: MDR/André Damm

In Bad Schmiedeberg hatte Martin Röthel einen ziemlich nahtlosen Wechsel vollzogen. Der 31. Juli war sein letzter Arbeitstag als Rathauschef. Am 1. August trat er seinen neuen Job als Lehrer an.

Kurs und Mentorinnen für Seiteneinsteiger Röthel

Bildrechte: MDR/André Damm "Ich wurde aber nicht gleich auf die Schüler und Schülerinnen losgelassen", erzählt er. Zuerst habe er einen Kurs über 100 Stunden am LISA, dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung, in Halle absolvieren müssen. Das seien vier harte Wochen für den Berufsneuling gewesen. Andererseits habe er dort alles Wichtige in Sachen Methodik und Didaktik vermittelt bekommen.