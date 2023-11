Nach wochenlanger Pause Sachsen-Anhalt schreibt 560 Stellen für Lehrer aus

25. November 2023, 10:24 Uhr

In Sachsen-Anhalt werden wieder Lehrer gesucht: Das Land hat rund 560 Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben, darunter knapp 200, die schwer zu besetzen sind. Dem Land fehlen weiterhin Hunderte Lehrerinnen und Lehrer, in Zukunft werden es laut einem Expertenbericht noch mehr. Vor der aktuellen Ausschreibung konnte sich jedoch offenbar für mehrere Wochen niemand als Lehrer in Sachsen-Anhalt bewerben.