Bildrechte: MDR exakt Mit diesen Bedingungen muss auch Laura Herrmann arbeiten. Die Personalanwerberin war Anfang November auf der Jobmesse der Technischen Universität (TU) in Chemnitz. Dort buhlen regionale Firmen neben überregionalen Unternehmen um die IT- und Maschinenbau-Fachkräfte von morgen. Herrmann will Personal für "Vector Informatik" rekrutieren, ein Unternehmen, das sich auf Software für Autos spezialisiert hat.

"Wir wollen erstmal dafür sorgen, dass gerade hier an der Uni die Studierenden uns kennen", erklärt Herrmann. Damit die jungen Menschen dann ein Praktikum absolvieren, als Werkstudent tätig werden oder mit ihrer Abschlussarbeit zum Unternehmen kämen. "Vector Informatik" hat 33 Standorte in 14 Ländern. Chemnitz ist der erste ostdeutsche Standort und erst wenige Monate alt. Doch die Anwerbung von Nachwuchs auf der Jobmesse sei eine Herausforderung.

"Wir merken schon, dass gerade hier an der Uni in Chemnitz auch viele nach dem Studium eher schauen, dass sie einen Job in Westdeutschland kriegen", sagt Herrmann. "Viele Konzerne sind nicht hier in Ostdeutschland, schon gar nicht in Chemnitz ansässig. Gerade Absolventen schauen eher, dass sie einen sicheren Job haben, dass sie ein gutes Einkommen haben, dass sie in großen Konzernen unterkommen und gehen dann eben im Zweifel nach Stuttgart oder ähnliches."

Fachkräfte direkt an der Uni abholen

Über 30 Prozent der Studierenden an der TU in Chemnitz kommen aus dem Ausland. Ähnlich sieht es in den technischen- und IT-Studiengängen anderer ostdeutscher Hochschulen aus: Es gibt im Verhältnis mehr ausländische Studierende als in Westdeutschland.

Das ist wiederum eine Chance für die Unternehmen, die direkt an der Uni nach Fachkräften suchen. "Diese Universitäten sind in den attraktiven Städten mit günstigen Mieten, mit studentischen Umfeld", sagt Müller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. "Diese Standortattraktivität ist wichtig. Und da spielt so ein junges, studentisches Umfeld, ein experimentierendes Umfeld mit jungen Unternehmen und Start-ups eine wichtige Rolle."