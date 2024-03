Am höchsten ist die bereinigte Lohnlücke im bayerischen Freyung-Grafenau (26,6 Prozent), in den mitteldeutschen Bundesländern liegt Eichsfeld (17,2 Prozent) vorne; am niedrigsten ist sie in Suhl in Thüringen (5,5 Prozent). In keinem einzigen der 400 Kreise ist sie negativ – was darauf hindeutet, dass Frauen überall in Deutschland unter gleichen Umständen schlechter abschneiden als Männer. "Es gibt immer noch Normen, Werte und patriarchalische Strukturen, die diese Unterschiede bestimmen", sagt Fuchs.