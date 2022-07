Bahnreisende zwischen Magdeburg und Berlin sollen ab 11. Dezember besseren Komfort genießen – dank neuer Züge. Diese wurden am Donnerstag vorgestellt. Außerdem wurde der Verkehrsvertrag zum Netz Elbe-Spree unterzeichnet, der auch einen Betreiberwechsel auf der Strecke vorsieht. Statt der DB Regio Südost übernimmt die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) den Betrieb der Linie RE1 bis Ende 2034.

Am Takt der Züge zwischen Magdeburg und Berlin ändert sich mit Fahrplanwechsel hingegen nichts, auch die Fahrzeiten bleiben nahezu unverändert. Allerdings: Auf dem Streckenabschnitt Brandenburg-Berlin-Frankfurt wird in der Hauptverkehrszeit künftig drei Züge pro Stunde und Richtung unterwegs sein, um den Pendlerverkehr im Ballungsraum Berlin aufzufangen. Damit werden auch die Züge aus und nach Magdeburg, "nicht mehr so voll sein", prognostizierte Panitz im MDR.