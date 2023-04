In den Nächten von Donnerstag bis Samstag ist das Stellwerk den Angaben zufolge in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr erneut unbesetzt. Gleiches gelte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 18 Uhr und 6 Uhr. Abellio kündigte an, dass zwischen Magdeburg und Haldensleben Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird.