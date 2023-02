Vierseitenhof in Ausleben Feuer in der Börde: Neun Menschen verlieren ihr Zuhause

In einem Mehrfamilienhaus in Ausleben in der Börde hat es in der Nacht gebrannt. Zwei Wohnungen sind komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.