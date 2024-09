Im Landkreis Börde haben Unbekannte erneut Rasierklingen unter Fußball-Sticker geklebt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach entdeckte ein Mitarbeiter einer Straßenmeisterei in Weferlingen beklebte Straßenschilder. An der Rückseite der angebrachten Fußball-Sticker fanden sich insgesamt neun Rasierklingen.

Bereits am 21. August waren den Angaben zufolge in der Nähe des Gymnasiums in Oebisfelde ähnliche Sticker mit Rasierklingen an einer Straßenlaterne entdeckt worden. Die Beamten prüfen nun, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht.