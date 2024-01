Aufreger Fußball-Aufkleber sorgen für Unmut im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

13. Januar 2024, 15:55 Uhr

Für einige nicht Fußball-Fans ist es ein absolutes Aufregerthema: Aufkleber und Graffiti mit dem Schriftzug von Fußball-Vereinen an Laternenmasten, Stromkästen, Wartehäuschen oder Mauern. Besonders im Landkreis Anhalt-Bitterfeld scheint es regelrecht einen Wettstreit zu geben. Doch das Logo an eine Kirchentür in Köthen zu sprühen, ging nicht nur dem Pfarrer zu weit. Er spricht von einer neuen Qualität.