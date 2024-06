In der Magdeburger Börde hat am Samstag eine Lagerhalle gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Demnach habe der Brand einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht.

Die Lagerhalle in Schwaneberg, einem Ortteil von Sülzetal ist aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten, so die Polizei. Darin waren den Angaben zufolge Werkzeuge, verschiedenes Mobiliar und Kraftfahrzeuge gelagert, die durch das Feuer beschädigt wurden. Komplett ausgebrannt sei die Lagerhalle in der Börde jedoch nicht. Bei den Löscharbeiten waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz.