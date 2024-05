Das Feuer in einem Discounter in Wernigerode ist höchstwahrscheinlich durch einen Kabelbrand ausgelöst worden. Das teilte das Polizeirevier Harz am Mittwoch mit. Demnach konnten die Beamten keine Hinweise auf Brandstiftung finden. Ein abschließendes Gutachten des Landeskriminalamtes stehe aber noch aus.

In der Nacht auf Freitag (24.05.2024) war in Wernigerode ein Feuer im Gebäude eines Discounters und eines Döner-Imbiss in der Ilsenburger Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen. Das abgebrannte Gebäude ist nach Angaben des Einsatzleiters in sich zusammengefallen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa zwei Millionen Euro. Personen wurden nicht verletzt.