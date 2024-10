Auf der Autobahn 2 ist am Freitagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der 73-jährige Fahrzeugführer eines Wohnmobils kurz hinter dem Rasthof Börde Nord aus bislang unbekannter Ursache mit der Mittelleitplanke und in weiterer Folge mit einem Lastwagen.

Der Fahrer des Wohnmobils verstarb noch an der Unfallstelle. Die 65-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich demnach am Abend kurz nach 18 Uhr. Anschließend war die A2 während der Unfallaufnahme für etwa fünf Stunden in Richtung Hannover gesperrt.