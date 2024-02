Regionale Unterschiede Polizei braucht im Schnitt 15 Minuten zu Notfall-Einsätzen

09. Februar 2024, 11:22 Uhr

In Sachsen-Anhalt braucht die Polizei im Durchschnitt knapp 25 Minuten zu einem Einsatz – 15 Minuten, wenn es sich um Notfalleinsätze handelt, also wenn Gefahr für die Bevölkerung besteht oder Täter noch vor Ort vermutet werden. In der Börde und im Harz braucht die Polizei zu dringenden Einsätzen im Durchschnit am längsten, im Süden sind die sogenannten Interventionszeiten kürzer.