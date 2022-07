In Oschersleben in der Börde ist am Freitagnachmittag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten im Gewerbegebiet in der Nähe der Motorsport-Arena gefunden worden. Das hatte die Integrierte Leitstelle des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen des Landkreises am späten Freitagvormittag mitgeteilt.