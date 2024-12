Nach dem Güterzugunfall im Landkreis Börde gibt es weiter Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Magdeburg und Braunschweig. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, dauert die Sperrung bis Mittwochabend. Grund sind demnach die erheblichen Schäden an Schienen und Schwellen.

Ein Güterzug hatte am Freitag an einem Bahnübergang bei Belsdorf einen LKW erfasst. Laut Polizei stand der mit Bauschutt beladene Laster wegen eines technischen Defekts auf den Gleisen. Der Unfall ereignete sich demnach kurz vor 12 Uhr an einem Bahnübergang zwischen dem A2-Abzweig Marienborn und Belsdorf.