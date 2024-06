In Halberstadt haben Kinder ein Handwerkerfest gefeiert.

Als Inspiration dienten die Berufe der Eltern.

Die Aktion wird auch von Handwerksverbänden gelobt.

"Wer will fleißige Handwerker seh´n, der muss zu uns Kindern geh´n!" – so geschehen in der Kita Zwergenland in Halberstadt. Ganz nach dem Motto des Kinderliedes wird ein großes Handwerkerfest gefeiert. Und die kleinen Zwerge sind die Stars, schlüpfen sie doch in Handwerkerrollen wie Bäcker, Bauarbeiter, Schneider, Klempner oder Maler.

Edmund beispielsweise, der ganz gekonnt mit einer Maurerkelle hantiert. Gemeinsam mit seinen Kita-Kumpels setzt er Stein auf Stein: "Wir bauen hier ein Haus". Auf dem riesigen Kita-Spielplatz hat seine Mama Viktoria alles im Blick und sie ist sichtlich stolz auf ihren Steppke. "Ich finde das schön für die Kinder, die machen das gerne und sind begeisterte Bauarbeiter." Der echt anmutende Mauerklatsch enthält freilich keine Bindemittel. Dennoch haben die spielenden Bauarbeiter an der Matschepampe ihre pure Freude. Bildrechte: MDR/ Swen Wudtke

Spezielles Thema für das Jahresfest

"Für unser Jahresfest suchen wir uns immer ein spezielles Thema aus", sagt die kommissarische Leiterin der Kita Zwergenland, Carolin Jänecke. In diesem Jahr habe man sich unter pädagogischen Gesichtspunkten dem Handwerk genähert und sich dabei von "den Berufen der Eltern inspirieren lassen."

Wie etwa bei der kleinen Emily und ihrem Papa Serge. Beide drücken einen Ast zu Boden, damit Emily mit einer Handsäge leichteres Spiel hat. "Wir haben dieses Holz gesammelt und wollen daraus ein Haus und ein kleines Lagerfeuer bauen", erklärt Emily. Alles spielerisch, versteht sich. Und während sich Emily darüber freut, den Ast schon halb durchgesägt zu haben, ergänzt ihr Papa Serge: "Ich bin selber von Beruf Handwerker. Und ohne Handwerk bleibt das Land stehen." Bildrechte: MDR/ Swen Wudtke

Handwerkskammer-Präsident lobt kindliche Berufsorientierung

Dieser Ansicht ist auch der Präsident der Handwerkskammer Magdeburg. Mit Blick auf das Handwerkerfest in der Kita Zwergenland sagt Andreas Dieckmann, dass mit der Berufsorientierung nicht früh genug begonnen werden könne. "Durch die Aktion in Halberstadt erfahren die Jüngsten, wie die Welt um sie herum entsteht. Und sie entwickeln ein Bewusstsein dafür, was Handwerkerinnen und Handwerker leisten." Die Ursachen für den derzeitigen Fachkräftemangel sieht Dieckmann in der demografischen Entwicklung sowie im "bildungspolitischen Irrweg mit einer Bevorzugung der akademischen Bildung gegenüber der betrieblichen Ausbildung."

Deshalb sei die Nachwuchsförderung eines der wichtigsten Themen der Handwerkskammer Magdeburg. Als Beispiel für Kinder im Vorschulalter nennt der HWK-Präsident den bundesweiten Kita-Wettbewerb des Handwerks "Kleine Hände, große Zukunft". Und für Schülerinnen und Schüler nennt Andreas Dieckmann "unsere Berufsfindungsmesse HANDWERK4YOU, die in diesem Jahr am 21. September in Magdeburg stattfinden wird." Bildrechte: MDR/ Swen Wudtke

