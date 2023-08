Heute arbeitet Ismir Krluc hauptsächlich am Schreibtisch. Doch das war nicht immer so. Als er Ende 2016 aus Bosnien nach Deutschland kam, war er gelernter Elektriker. Genau deswegen hat ihn das Unternehmen Bauer aus Halle rekrutiert. Der Kontakt kam über ehemalige Kollegen zustande, die damals bereits den gleichen Weg zu Bauer gegangen waren. Dass gleich mehrere Elektriker aus dem Ausland in die Händelstadt kamen, war kein Zufall. Der Elektrotechnik-Betrieb mit heute rund 250 Mitarbeitern am Standort sucht gezielt nach Fachkräften aus dem Ausland.