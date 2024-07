Die Freien Wähler im Harz haben zwei Stadträte aus Halberstadt aus der Partei ausgeschlossen, weil sie mit der AfD kooperiert haben. Das teilte die Partei am Montagabend mit. Die Stadträte Dieter Kühn und Winfried Fricke hätten sich bei der konstituierenden Stadtratssitzung am Montag der AfD-Fraktion angeschlossen. Damit hätten sie gegen ein Kooperationsverbot mit der AfD verstoßen. Das Verbot sei auf einer bundesweiten Mitgliederversammlung der Freien Wähler vor Monaten beschlossen worden.

Der Kreisvorsitzende der Freien Wähler Harz, André Weber, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er sei entsetzt über den Entschluss der beiden Stadträte. Man habe sich im vergangenen Kommunalwahlkampf für eine sachorientierte und ideologiefreie Kommunalpolitik in Abgrenzung zur AfD eingesetzt und dafür geworben. Der Entschluss stelle eine "Wählertäuschung" dar. Er kündigte an, rechtliche Schritte prüfen zu wollen. Man wolle verhindern, die nächsten fünf Jahre als AfD/Freie Wähler-Fraktion im Stadtrat vertreten zu sein.

Der Kreisvorsitzende forderte die beiden ausgeschlossenen Mitglieder auf, ihre Mandate im Stadtrat von Halberstadt zurückzugeben. Winfried Fricke stellte inzwischen klar, dass er und Dieter Kühn dies nicht tun werden. Fricke sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, er wisse, dass er gegen bundesweite Vorgaben der Partei verstoßen habe. Er habe aber zum Wohle der Stadt gehandelt.

Durch die Kooperation mit der AfD sei es nun möglich, in Ausschüssen mitzubestimmen. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Man habe mit der Fraktion AfD/Freie Wähler Halberstadt den wichtigen Ausschuss-Vorsitz über die Finanzen inne. Damit könne man am Entwicklungs-Geschehen für Halberstadt teilnehmen. "Mit der AfD kann man in Halberstadt vernünftig reden", sagte der 66-Jährige.