Erste Sitzungen der Kreistage Nach der Kommunalwahl am 9. Juni treffen sich die neu gewählten Kreistage und Stadträte in Sachsen-Anhalt in diesen Tagen zu ihren ersten Sitzungen. So kommen an diesem Donnerstag (4. Juli) noch die Kreistage von Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld und Stendal zusammen, in der kommenden Woche finden Sitzungen in Salzwedel (8. Juli), Mansfeld-Südharz (8. Juli), im Burgenlandkreis (8. Juli) und in der Börde (9. Juli) statt. Der neue Kreistag des Saalekreises trifft sich am 10. Juli, der des Jerichower Lands am 29. Juli, und der des Landkreises Harz am 31. Juli erstmals.