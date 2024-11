Mehr als acht Millionen Übernachtungen um Harz

Im vergangenen Jahr wurden 8,1 Millionen Übernachtungen im Harz gezählt. Der Tourismus ist in dem Mittelgebirge ein echter Wirtschaftsfaktor. Soll das auch künftig so sein, müssen die Angebote stimmen, dürfen keine Trends verschlafen werden.

"Wir haben eine gute Ladeinfrastruktur, und bauen diese auch sukzessive aus", sagt Frank Uhlenhaut, Geschäftsführer der EIN HARZ GmbH. Diese ist aus der Ein-Harz-Initiative hervorgegangen, einem Bündnis Harzer Kommunen, Institutionen und Unternehmen, das es sich auf die Fahnen geschrieben hat, länderübergreifend Projekte voranzubringen. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Ausreichend Ladesäulen in Städten

Vor allem in den Städten ist die Ladeinfrastruktur gar nicht so schlecht. Wer zum Beispiel im Internet eines der Verzeichnisse von Ladestellen öffnet, findet in Wernigerode 25 Standorte mit 71 Ladepunkten.

Die Stadt reagiere auf den steigenden Bedarf und habe dabei besonders auch die vielen Touristen in der Stadt im Blick, erklärt Andreas Meling, der Geschäftsführer der städtischen Wernigerode Tourismus GmbH. Erst in diesem Jahr seien einige Ladepunkte dazu gekommen, zum Beispiel am Bürgerpark.

Doch der Ausbauprozess dauere, so Meling. Es gebe immer wieder mal Probleme mit der zur Verfügung stehenden Menge Strom. Besonders in den Ortsteilen, eingemeindeten kleinen Orten wie beispielweise Schierke sei das ein Problem. Da bestehe seiner Meinung nach Handlungsbedarf. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Harz-Orte wollen mehr Lademöglichkeiten schaffen

In anderen Städten ist man noch nicht soweit. In Thale gibt es acht Standorte mit 16 Ladepunkten. Doch man will sich verbessern, hat die Stadt doch auf ihre Einwohnerzahl bezogen, weit mehr Übernachtungen als die meisten anderen Städte im Harz. Thales Tourismuschef Ronny Große ist deshalb zum Forum angereist. Man wolle einfach Voraussetzungen schaffen, dass Touristen mit Elektroautos vielleicht mit dem Argument vorhandener Lademöglichkeiten seine Stadt bevorzugt ansteuern.