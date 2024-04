Evangelische Kirche Landessynode beschäftigt sich mit Klimaschutz

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) kommt vom 11. bis 13. April im Kloster Drübeck im Harz zu ihrer Frühjahrstagung zusammen. Breiten Raum in den Beratungen nehme dabei neben den diesjährigen Wahlen auch die Klimapolitik ein, teilte das Landeskirchenamt in Erfurt mit. So werde etwa der Zwischenbericht zum Klimaschutz in den Einrichtungen der EKM vorgelegt werden.