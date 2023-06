Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Landkreis Harz ist mit einem Millionengewinn in den Juni gestartet. Wie Lotto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte, tippte der Spieler oder die Spielerin am vergangenen Samstag sechs Richtige und gewann damit knapp 1,2 Millionen Euro. Es ist der 120. Millionengewinn bei Lottoin Sachsen-Anhalt seit 1991 und der zehnte Millionengewinn im Landkreis Harz.