Nach Aussage des Landrates Thomas Balcerowski ist dafür zwar alles vorbereitet. Der Plan sei nun aber in Gefahr, weil vor einigen Wochen bereits der Betriebsleiter und die ärztliche Leitung gekündigt hätten. Mit fünf Fachärzten, die für den Weiterbetrieb essentiell seien, würden noch Gespräche geführt.

Der SPD-Politiker sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, infolge der nun bekannt gewordenen Insolvenz würden sich weitere Fachkräfte mit einem Weggang befassen. Selbst wenn ein Investor einsteigen würde, um die Lungenklinik zu retten, wäre am Ende kein Personal mehr da, um den Betrieb gewährleisten zu können. Die Lungenklinik Ballenstedt ist eine pneumologische Fachklinik in Trägerschaft des Harzklinikums Dorothea Christiane Erxleben und der Evangelischen Stiftung Neinstedt.