Zum Unfall der Schlossbahn in Wernigerode im Landkreis Harz soll ein weiteres Gutachten Aufschluss zur Ursache bringen. Das hat die Staatsanwaltschaft Halberstadt MDR SACHSEN-ANHALT am Montag bestätigt. Die Untersuchung dauere noch an. Wann ein Ergebnis vorliege, könne nicht gesagt werden, sagte Staatsanwalt Hauke Roggenbuck. Zudem würden alle Geschädigten befragt. Da diese aus allen Teilen Deutschlands kämen, könne dies mehrere Wochen dauern.