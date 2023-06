Ein Aus des Krankenhauses würde eine "volkswirtschaftliche Katastrophe" für Ballenstedt bedeuten, sagte Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Rund die Hälfte der 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik würden im Ort wohnen. "Vor rund drei Wochen ist die Bombe geplatzt, dass der Standort hier aufgegeben werden soll." Bis heute habe die Stadt keine konkreten Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Haus arbeitet offenbar unwirtschaftlich

Die Träger der Lungenfachklinik hatten nach eigenen Angaben in einer Analyse festgestellt, dass der Betrieb unwirtschaftlich geworden sei. Einer der Träger, das Harzklinikum Quedlinburg, hatte vergangene Woche bekannt gegeben, dass die Klinik in das Krankenhaus in Quedlinburg integriert werden könnte. Auch Hausarzt Dr. Klaus Schmidt und sein Team haben mit protestiert. Bildrechte: MDR/Elke Kürschner

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte in dieser Woche erneut betont, dass die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt reformiert werden soll. Man müsse prüfen, an welchen Häusern man welche Leistungen benötige, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Landtag. Auf Nachfrage schloss Grimm-Benne auch Schließungen in Zukunft nicht aus. "Ich kann nicht ausschließen, dass ein Krankenhaus geschlossen wird, weil das sind einfach eigene wirtschaftliche Unternehmen", so die Ministerin.

Ministerin: Krankenhauslandschaft muss reformiert werden