Die Lungenfachklinik Ballenstedt im Landkreis Harz steht möglicherweise vor dem Aus. Das geht aus einer Analyse hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Der Betrieb sei nach der Corona-Pandemie unwirtschaftlich geworden, heißt es beim Harzklinikum in Quedlinburg und der Evangelischen Stiftung Neinstedt . Sie betreiben das Krankenhaus in Ballenstedt gemeinsam.

Der Sprecher des Harzklinikums, Tom Koch, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, aktuell denke man darüber nach, die Lungenklinik Ballenstedt in das Krankenhaus in Quedlinburg zu integrieren. Die Expertise des Personals müsse man weiter nutzen, auch für die Versorgung der Menschen in der Region.

Ballenstedts Stadtrat Kurt Neumann (SPD) reagierte enttäuscht. "Die Stimmung in der Stadt und in der Klinik ist katastrophal. Wir wollen den Standort erhalten." Bereits vor zwei Jahren hatte es Überlegungen gegeben, das Krankenhaus nach Quedlinburg zu verlagern. Dies wurde verhindert.

Neumann forderte die Betreiber auf, ergebnisoffener über die Zukunft der Klinik in Ballenstedt zu beraten. In dem Krankenhaus sind derzeit 130 Menschen beschäftigt. Am Mittwochabend befasst sich der Kreistag in Halberstadt mit dem Thema.