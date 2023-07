Die Lungenklinik am Standort in Ballenstedt im Landkreis Harz muss endgültig schließen. Landrat Thomas Balcerowski (CDU) hat am Mittwoch angekündigt, dass die Klinik mit Personal und Anlagen vom Harzklinikum komplett übernommen wird und nach Quedlinburg umziehen soll. Das Leistungsangebot soll erhalten bleiben.

Landrat Balcerowski schließt den Stadort der Lungenklinik in Ballenstedt. Bildrechte: MDR / Simon Köppl "Wir fahren Defizite in der Lungenklinik ein aufgrund der Auslastung der Betten", sagte Balcerowski. Von den 80 aufgestellen Betten seien im Durchschnitt nur 36 belegt. Der Landrat verwies auf das Fallpauschalensystem des Bundes: "Nur anhand von Behandlungen werden wir finanziert", so Balcerowski. Am Standort Ballenstedt reiche das nicht mehr aus. Die Klinik könne als Einzelstandort nicht fortgeführt werden.

Demos für Erhalt der Klinik