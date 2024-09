"Dadurch ist eine rechtssichere Aufstellung der Kandidaten durch Parteien und Wählergruppen in der gesetzlichen Frist nicht möglich", sagte Balcerowski im März. Der Politiker sprach von einem Verstoß gegen das Wahlrecht, der das Wahlergebnis erheblich beeinflussen könnte. "Würden in der Verbandsgemeinde Vorharz am 9. Juni der Verbandsgemeinderat und die Gemeinderäte mit diesem Mangel dennoch gewählt, müssten die Wahlen [...] für ungültig erklärt werden." Die Absage der Wahlen sei eine rechtlich saubere Lösung und alternativlos.