Benno Schmidt kämpfte für seinen Harz, nicht nur für den Brocken, auch für den Teufelsstieg in Erinnerung an Goethe und Faust. Und, so Michael Ermrich: "Wenn ich an den Teufelsstieg denke oder auch an den Harzer Grenzweg, dann sind das Dinge, für die er sehr stark gekämpft hat. Er hat sich zum Schluss durchgesetzt, sodass wir den Teufelsstieg und auch den Harzer Grenzweg mit dem Namen von Benno Schmidt verbinden können."