Rodelfans kommen ab sofort im Harz wieder auf ihre Kosten: Der Rodellift Brockenblick in Torfhaus ist an diesem Wochenende zum ersten Mal in dieser Saison geöffnet. Es liege genug Schnee, um die Saison zu eröffnen, heißt es vom Sprecher der Torfhauslifte. Samstag und Sonntag ist der Lift von 9 bis 16 Uhr in Betrieb, Schlitten können vor Ort geliehen werden. Die Skilfte sind dagegen noch nicht freigegeben. Die Loipen sollen aber bald gespurt werden.