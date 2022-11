Einschränkungen im November Harzer Schmalspurbahnen: Winterfahrplan in Kraft getreten

Am Montag ist für die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ein neuer Fahrplan in Kraft getreten. Vor allem im November müssen Reisende mit Einschränkungen rechnen. Die HSB begründen das mit geplanten Reparaturarbeiten an Zügen und Gleisen. Dafür müssten Teile des Streckennetzes gesperrt werden. Der Winterfahrplan gilt bis Ende März.