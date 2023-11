Das Orkantief "Emir" (international: Ciarán) hat am Donnerstag für Orkanböen auf dem Brocken gesorgt. Am Vormittag wurden die stärksten Böen registriert, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Demnach erreichten die Winde eine Geschwindigkeit von über 140 Kilometer pro Stunde. Am Nachmittag wurden noch 120 Kilometer pro Stunde gemessen. Am Abend soll sich der Wind dann abschwächen, auf dem Brocken seien weiterhin teils schwere Sturmböen zwischen 100 und 80 Kilometer pro Stunde möglich.