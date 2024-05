Schwimmen und planschen Badesaison in Sachsen-Anhalt gestartet: Seen haben "ausgezeichnete" Wasserqualität

14. Mai 2024, 12:45 Uhr

In Sachsen-Anhalt hat die Badesaison begonnen. Der Großteil der Badeseen im Land hat weiter "ausgezeichnete" Wasserqualität. Das hat die Prüfung durch das Gesundheitsministerium ergeben. Bereits am letzten Aprilwochenende hat das Kalibad Zielitz im Landkreis Börde seine Tore geöffnet. Wo man in allen anderen Landkreisen und Städten im Freien schwimmen, baden und sich erholen kann: ein Überblick.