Dessau-Roßlau Debatte um weiteres XXL-Gymnasium in Sachsen-Anhalt

22. April 2024, 15:00 Uhr

In Dessau-Roßlau könnte die nächste XXL-Schule in Sachsen-Anhalt entstehen. Die Stadt will zwei Schulen zu einem Gymnasium mit vier Standorten und 1.600 Schülern zusammenlegen. Überlegungen, die Einzugsgebiete der Gymnasien umzustrukturieren, hatte das Landesschulamt abgelehnt. Lehrkräfte und Schüler befürchten, dass die Fusion Nachteile für sie bringen könnte.