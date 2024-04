Außerdem wäre es vom Arbeitgeber fair gewesen, ihr eine angemessene Entschädigung für das entgangene Gehalt zu zahlen, so die Altmärkerin. Der Arbeitsrichter in Stendal hatte anklingen lassen, dass seine Kammer die fristlose Kündigung, die Pitschmann im Sommer erhalten hatte, möglicherweise als "unverhältnismäßig" ansehe. Die vom Land nachgeschobene ordentliche Kündigung aber sei rechtens.

Das endgültige Urteil in dem Arbeitsgerichtsprozess wird laut Pitschmann am 23. Mai in Stendal verkündet. Danach will die Lehrerin das Land auf Entschädigung verklagen.

Lehrerin arbeitet zwischenzeitlich ohne Geld in Niedersachsen

Sie hatte nach der Entlassung unentgeltlich an einer Montessori-Schule in Niedersachsen mitgeholfen, um – so ihre Begründung – den Kontakt zu Kindern und Kollegen nicht zu verlieren. Pitschmanns Wohnort Dähre liegt dicht an der Grenze zum Nachbar-Bundesland. In Niedersachsen darf die Lehrerin auch rechtlich offiziell arbeiten. An ihrer Heimatschule in Henningen hatte sie zuletzt Hausverbot.

Gerade arbeitet sie intensiv mit einem Verein von Eltern und Unterstützern am Aufbau der "Freien Schule Boldecker Land". Das Konzept berücksichtige die individuellen Lern-Wege jedes Kindes, schwärmt Birgit Pitschmann, und sehe Lehrer nicht als Pauker, sondern als Impulsgeber für die Schüler. Ihre Erfahrungen in Niedersachsen hätten sie verblüfft, auf welch kreativen Wegen man Kindern Unterrichtsstoff vermitteln könne, sagte die Lehrerin MDR SACHSEN-ANHALT. In diesen Konzepten sehe sie ihre berufliche Zukunft.

Das ist – mit 60 Jahren und nach 30 Jahren an staatlichen Schulen – ein Neuanfang für Birgit Pitschmann, aber einer mit dem sie sich wohl fühlt. Den Vergleich vor dem Arbeitsgericht zu widerrufen, betrachtet sie als richtige Entscheidung. Andernfalls hätte sie ihr Gesicht verloren, ihre Prinzipien verraten müssen, sagen sie und ihr Anwalt Marco Slotta.

Vorgriffstunde gegen Lehrermangel: Pitschmann hatte sich gewehrt

Monatelang hatte Pitschmann – auch medienwirksam – gegen die Vorgriffstunde des Landes gekämpft, hatte sich unter anderem mit selbst gemalten Plakaten versucht, der Bildungsministerin in den Weg zu stellen; die nahm in Dähre zum Beispiel den Hinterausgang beim Besuch der dortigen Schule.

Dieser Darstellung widerspricht das Bildungsministerium nach Veröffentlichung des Artikels ausdrücklich. "Die Ministerin hat nicht, wie teilweise auch in anderen Medien suggeriert, das Gebäude über einen speziellen Ausgang verlassen, um einem Zusammentreffen mit Frau Pitschmann aus dem Wege zu gehen. Vielmehr handelte es sich um den Zugang, über den die Ministerin auch zu Beginn des Termins das Gebäude betreten hatte, vor dem der Dienstwagen parken konnte und dem Raum, in dem die Besprechungen stattfanden, am nächsten lag", so ein Sprecher des Ministeriums.