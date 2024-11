Selbstbestimmung hat eine herausragende Bedeutung in Radisleben. Beim Essen wird das besonders sichtbar. Es gibt keine festen Essenszeiten. Gegessen wird in kleinen Gruppen. Wer keinen Hunger habe, müsse nicht essen, so Anja Amft. Und sie essen so lange, wie sie möchten, bis sie gesättigt sind. Es gehe darum, dass das Kind die Bedürfnisbefriedigung erkennt.

Mehrere zehntausend Euro Preisgeld

Selbstbestimmtes Lernen ist auch ein wichtiges Kriterium für die Jury des Deutschen Kita-Preises. Der ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Auszeichnung würdigt seit 2018 das Engagement der Menschen, die sich tagtäglich in Kitas um besonders gute Qualität bemühen. Die Erstplatzierten in den beiden Kategorien erhalten jeweils 25.000 Euro. Je 15.000 Euro gehen an die Zweitplatzierten und 10.000 Euro an die Drittplatzierten. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Das Kita Team in Radisleben hat in diesem Jahr bereits zum dritten Mal an diesem deutschlandweiten Wettbewerb teilgenommen. Und das durchaus mit einigem Erfolg. Unter den insgesamt 520 Bewerbern gehörten sie diesmal zu den 15 Nominierten in der Kategorie "Kita des Jahres". Die Hürde der letzten Acht schafften sie dann nicht mehr. Doch kein Grund, traurig zu sein. Sie sind die Bestplatzierten aus Sachsen-Anhalt.

Die Beschäftigung mit der Bewerbung hat das ganze Team zusammen geschweißt Anja Amft Chefin der Kita