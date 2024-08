Danach waren Beschäftigte in den Kindergärten im vergangenen Jahr im Schnitt 34 Tage arbeitsunfähig – etwa zehn Tage mehr als andere Arbeitnehmer. In Sachsen waren es 33, in Thüringen 32. Grund seien vor allem psychische Erkrankungen, aber auch Atemwegserkrankungen gewesen. Viele Kitas stecken dabei der Analyse nach in einem Teufelskreis. Fallen immer mehr Fachkräfte aus, steige die Überlastung der verbleibenden Beschäftigten. Die Stiftung nutzte für die Erhebung nach eigenen Angaben Daten der Krankenkassen.