Annett Lange erzählt: "Wir schaffen so viele Projekte, weil wir es möchten, weil wir eine schöne Zeit mit den Kindern haben wollen. Jeder Kollege arbeitet dort, wo er möchte, nach seinen Stärken und Interessen, das ist ein großes Plus. Und wir haben so tolle Eltern, so tolle Kinder." Die Eltern kommen beispielsweise am Wochenende in die Kita und füttern die Schildkröte. In der Sommerpause gießen sie den Garten. Und wer sich einfach nur zum Reden in die Küche setzen will, ist ebenso willkommen. Es ist fast überflüssig, zu erwähnen, dass sich Kinder, Erzieher und Eltern duzen.

Elternvertreter Lutz Jungmann wird schon jetzt wehmütig, wenn er an das nahende Ende "seiner" Kita-Zeit denkt. Er arbeitet im Schichtdienst und ist so oft tagsüber in Gebäude und Garten unterwegs, dass ihn fast jedes Kind kennt. "Lutz, bist du immer noch da?", fragt ihn ein Mädchen im Flur. Er fühle sich in der Kita ein bisschen zu Hause, erzählt er, und natürlich fährt er bei einer geplanten Fahrradtour zum Brocken als Aufsicht mit. Der zweifache Vater ist ehrlich begeistert davon, wie sich die Kinder in der Kita entwickeln können. "Man sieht die Kinder hier wachsen, nicht nur körperlich, sondern auch als Mensch." Die Kinder selbst sehen das nicht so pathetisch, sondern eher praktisch. Gefragt, was ihr an der Kita am besten gefällt, sagt die vierjährige Elli: "Der Toberaum, das Atelier und dass es hier auch was zu essen gibt."