An der Rappbodetalsperre im Landkreis Harz hat es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Wie der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse mitteilte, war am Mittwochnachmittag an der Wasseroberfläche ein Ölfilm entdeckt worden. Man habe Proben genommen. Es habe sich um Kohlenwasserstoffverbindungen gehandelt.