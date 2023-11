Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Gercke

Festakt in Halberstadt Jubiläumsfahrt für Dampflok 95027: Bergkönigin wird 100 Jahre alt

Hauptinhalt

04. November 2023, 10:47 Uhr

Die Dampflok 95027 der Rübelandbahn, auch "Bergkönigin genannt, wird 100 Jahre alt. Deshalb ist sie am Wochende zu Jubiläumsfahrten zwischen Halberstadt und Rübeland auf den Gleisen der Rübelandbahn unterwegs. Am Bahnhof Halberstadt findet am Sonntagmittag ein Festakt, unter anderem mit Infrastrukturministerin Lydia Hüskens, statt.