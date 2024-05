Erhöhte Präsenz Polizei kontrolliert verstärkt Autofahrer am Blauen See im Harz

04. Mai 2024, 10:48 Uhr

Immer mehr Besucher zieht es an den Blauen See zwischen Hüttenrode und Rübeland. Das sorgt laut Polizei für vermehrte Verstöße gegen die Verkehrsregeln. Vor allem falsch parkende Autos seien ein Problem. Aus diesem Grund verstärkt die Polizei am Wochende ihre Präsenz vor Ort und kontrolliert Autofahrer.