Als Sylvia Krimmling im Schloss Blankenburg studierte, befand sich in dessen Mauern die Fachschule für Binnenhandel der Konsum-Genossenschaften der DDR. Von 1959 bis 1991 bestand die Fachschule, es war eine mit einem einzigartigen Flair. Sie seien oft in Hausschuhen zur Vorlesung gegangen. Wo habe es solchen Luxus gegeben, fragt sich heute Sylvia Krimmling. Alle Geburtstage hätten sie gemeinsam gefeiert.

So hört man denn auch immer wieder die gleichen Argumente für die zum Teil weite Anreise. Es sei die schönste Zeit gewesen, eine dufte Truppe habe dort gewohnt, man denke gern an die in Blankenburg verbrachte Studienzeit zurück.

Auch Sylvia Krimmling denkt so. Und wie viel andere Teilnehmer ist auch sie jedes Mal neugierig darauf, was sich wieder verändert hat im Schloss. Denn ein Verein kümmert sich eifrig um den Erhalt des Schlosses. Auch deshalb will sie unbedingt wiederkommen, spätestens in fünf Jahren zum nächsten Absolvententreffen.