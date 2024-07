Marianne und Uwe Lauer engagieren sich auch auf dem Brockengipfel für die Krebshilfe.

Gemeinsam mit dem Team der Harzer Wandernadel haben die Lauers Sonderstempel für das Stempelwandern kreiert. Mit dem Verkauf eines eigenen Wanderheftes sammeln sie Spenden.

Die Spender freuen sich, etwas Gutes zu tun und dafür etwas Schönes zu bekommen.

Es ist morgens kurz nach neun, als Marianne und Uwe Lauer auf dem Brocken ankommen. Der Berg empfängt die beiden mit Nebel. "Nicht gut", sagt Uwe Lauer, der befürchtet, dass das Besucher von einer Brockentour abhalten könnte. Und Besucher, von denen will der 70-Jährige heute möglichst viele haben. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Die beiden tragen Taschen und Rollen ins Foyer der Brockengaststätte, Plakate, Infobroschüren, Malbücher, Kisten voller putziger Sachen wie gehäkelte Plüschtiere und selbstgefertigte Mützen. Die beiden bauen einen Info- und Verkaufsstand auf. Auf einem großen Plakat davor steht in großen Buchstaben "Wandern gegen den Krebs".

Schicksalsschlag vor sechs Jahren

Die Lauers mussten bereits viel ertragen, wurden vom Schicksal nicht verwöhnt, wie man das zuweilen nennt. Als sie jung waren, starb ihr zehn Monate altes Baby. Vor sechs Jahren dann erlag ihre zu dem Zeitpunkt 35-jährige Tochter einem Krebsleiden.

"Wir haben gesagt, noch einmal verdrängen funktioniert nicht, wir müssen uns engagieren", sagt Uwe Lauer, und seine Frau ergänzt: "Wir hatten ja selbst erlebt, wie es ist, wenn jemand in der Familie lange krank ist, welche Schwierigkeiten es gibt und welche Hilfen man braucht. Das war der Beweggrund, etwas zu tun."

Seitdem engagieren sie sich in der Krebshilfe, vor allem für krebskranke Kinder. Sie bauen regelmäßig Infostände auf, organisieren Typisierungsaktionen, sammeln Spenden. So wie an diesem Tag auf dem Brocken. Das Engagement sei ihre Therapie, erklärt Uwe Lauer.

Sonderstempel bringen Einnahmen

Zusammen mit dem Team der Harzer Wandernadel startete das Paar vor drei Jahren die Aktion "Wandern gegen den Krebs". Das Stempelwandern boomt im Harz. Und so wurde ein eigenes Wanderheft "Wandern gegen den Krebs" kreiert und gedruckt. In dem können Sonderstempel gesammelt werden. Der Erlös aus dem Verkauf der Hefte – eins kostet 24 Euro – kommt dem "Verein für krebskranke Kinder Harz e.V." zugute.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Am Stand der Lauers auf dem Brocken sind diese Hefte zu haben, ebenso alle bisherigen dafür bestimmten Sonderstempel, dazu ein neuer Stempel, der nur hier zu haben ist. Auf dem Brocken sollte das doch Interesse finden, glauben die Eheleute. Doch der Nebel bleibt zunächst hartnäckig. Für später ist auch Regen angesagt. So kommen viel weniger Wanderer und Fahrgäste der Brockenbahn auf den höchsten Harzgipfel als erhofft. Auch die hunderte Teilnehmer eines Wanderwettbewerbs haben wenig Zeit und schaffen es nicht zu den Lauers.

Einige finden schließlich doch den Weg zum Stand der Lauers. Ein paar haben einen Krebsfall in der Familie erlebt, andere finden das Engagement der beiden einfach nur gut. Und ja: Auch die Sonderstempel locken ein paar Leute an.

Das ist eine gute Möglichkeit, einen Spendenbeitrag zu leisten. Man bekommt was Schönes dafür. Peter Brosowski Spender

Katjana Pöge-Mäusel aus Cottbus findet, das sei "eine tolle Aktion". Sie habe in ihrer Familie einen tragischen Fall gehabt und erfahren, wie wohltuend Hilfe gewesen sei. Deshalb spendet sie. "Ich nehme meinen Jungs ein paar Sachen mit, und gleichzeitig kann ich Gutes tun", so die Touristin aus Cottbus.

Jana Weinrich und Peter Brosowski sind echte Stempeljäger. Sie sammeln Stempel in den Wanderheften der Harzer Wandernadel. Das Paar ist gerade von Halle nach Abbenrode an den Harzrand gezogen und wandert unheimlich gern. Die beiden kaufen das Wanderheft "Wandern gegen den Krebs" und stempeln natürlich gleich. Peter Brosowski sagt: "Das kostet 24 Euro und man kann dafür krebskranke Kinder unterstützen. Das ist eine gute Möglichkeit, einen Spendenbeitrag zu leisten. Man bekommt was Schönes dafür." Bildrechte: MDR/Carsten Reuß