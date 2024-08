Diesmal in Blankenburg geht es über eine besonders lange Strecke. In der Stadt wird erstmals im Harz eine 100-Kilometer-Tour angeboten.

Das sei auch eine besondere Herausforderung, so der Firmenchef, der selbst begeisterter Wanderer ist. Der Kopf sage nach jeder Runde, das Ziel sei erreicht, und dann werde es noch ein Runde, und noch eine und noch eine, so Tugendheim. Mit den rund 800 angemeldeten Wanderern sei er "voll zufrieden", so der Veranstalter.

Etwa 50 Teilnehmer nehmen wie Sabine Schumacher die längste Strecke in Angriff. Genau 8.45 Uhr gehen sie als erste auf die Strecke. Ein Stück geht es noch durch die Stadt, dann durch erste Waldabschnitte, vorbei an der Burgruine Regenstein, durch Teile des örtlichen Naherholungsgebietes "Heers" und am Kloster Michaelstein vorbei hinauf in den Harzer Wald. In einem weiten Bogen geht es dann über Hüttenrode wieder zurück nach Blankenburg. In Hüttenrode gibt es eine Verpflegungsstation, ebenso im Start-Ziel-Bereich.