Stachelschweine haben den Angaben zufolge meist zwei Jungtiere, manchmal aber auch drei oder sogar nur eins. Insgesamt seien sie zwischen 70 und 75 Tage trächtig, also etwas mehr als zwei Monate. Nach Aussage von Becker kommen Stachelschweine bereits voll entwickelt auf die Welt und werden nur kurz gesäugt. Nach wenigen Wochen könnten sie bereits feste Nahrung zu sich nehmen.

Mittlerweile ist Becker zufolge auch klar, dass Stachelschweindame Brain schon Nachwuchs erwartete, als sie gemeinsam mit Pinky verschwunden war. Die beiden waren Mitte März mutmaßlich aus ihrem Gehege im Tierpark in Thale befreit worden. Während Brain kurz danach wieder auftauchte, blieb Pinky tagelang verschollen und wurde schließlich in einer Lebendfalle in Trautenstein entdeckt.