Im Burgenlandkreis wird weiter nach Stinktier Hugo gesucht. Er war mit seinen zwei Geschwistern letzte Woche aus dem Heimatnaturgarten in Weißenfels ausgebüxt. Eine Werkschutzfirma hat nun ein Stinktier auf einem Firmengelände in Osterfeld gesichtet, etwa 13 Kilometer von Weißenfels entfernt. Ob es sich dabei um Hugo handelt, ist noch nicht bekannt. Es könnte nämlich auch ein Stinktier aus Gera sein. Dort vermisst der Tiergarten ebenfalls zwei seiner Tiere. Wie ein Pfleger des Tierparks Weißenfels MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurden sowohl in Osterfeld als auch in Weißenfels Lebendfallen aufgestellt. Beide Fallen seien noch scharf. Im Laufe des Mittwochs sollen die Fallen demnach kontrolliert und mit neuem Lockfutter befüllt werden.